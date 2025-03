« Rien à foutre, Shai est le MVP », le père de SGA est cash

Vaughn Alexander, le père de Shai Gilgeous-Alexander, était l'invité de Gilbert Arenas et de sa bande dans l'émission Gil's Arena ce weekend. Il lui a évidemment été demandé s'il pensait que son fils méritait d'être le MVP cette saison en NBA. Tout en montrant du respect à Nikola Jokic, le géniteur de "SGA" a été clair.

"Il est le MVP, à 100%. Je l'ai déjà dit mais ce n'est pas parce que c'est mon fils. J'adore Jokic, ce qu'il fait est fou, ça n'a aucun sens. Et s'il ne gagne pas, on pourrait totalement se dire que c'est choquant. Mais après avoir dit tout ça, rien à foutre ! Shai est le MVP. Des matches à 50 points, trois ans de suite dans le meilleur cinq de la ligue, dans la plus jeune équipe, avec 61 victoires, donc 13 ou 14 de plus que Denver... Donnons lui le MVP cette saison et on en rediscutera la saison prochaine".

OKC caracole en tête de la Conférence Ouest et domine même le général, avec un Shai Gilgeous-Alexander qui tourne à presque 33 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne à 52%. Les Nuggets ont quinze victoires de moins que le Thunder, malgré les statistiques étourdissantes de Nikola Jokic, qui tourne à près de 29 points, 13 rebonds et 10 passes, donc en triple-double de moyenne.

aye man SGA dad cool asl 🤣 pic.twitter.com/8KQge3vJan — Coach Rome (@Rome_Beast) March 29, 2025

