Risacher et Sarr discrets, Nadir Hifi met le feu

La Summer League de Las Vegas se poursuivait ce dimanche, avec quelques Français en action, notamment les deux premiers choix de la Draft 2024 et l'international Nadir Hifi.

Zaccharie Risacher et Atlanta se sont inclinés face aux Spurs de Sidy Cissoko (8 pts, 2 rbds, 2 stls), avec une prestation un peu plus discrète pour l'ancien ailier de la JL Bourg. Risacher, sélectionné avec le 1st pick par les Hawks, a fini avec 11 pts, 5 rbds, 2 asts et 1 blk à 4/12, dont 1/7 à 3 points et un différentiel de -16. Le Français a failli signer l'une des actions de la nuit après avoir cassé les chevilles de son vis à vis, mais son tir dans la foulée n'a pas fait mouche.

Zaccharie Risacher dropped him, but couldn’t hit the 3-pointer 🤯

Alex Sarr, 2e pick de la Draft 2024, et les Wizards ont eux été battus (109-91) par les Rockets de Reed Sheppard (22 pts), très en jambes dans ce début de Summer League, et Cam Whitmore (25 pts). L'intérieur tricolore a compilé 8 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 contres en étant maladroit (4/14, dont 0/5 à 3 pts). Bub Carrington, l'autre rookie des Wizards drafté au 1er tour, a apporté 18 pts et 6 asts.

Finalement, le Français le plus à son avantage cette nuit n'est même pas celui avec un contrat NBA garanti. Nadir Hifi, dont on avait déjà pu apprécier le côté microwave au match précédent, a été hyper tranchant en sortie de banc lors du succès des Minnesota Timberwolves (105-94) contre les Indiana Pacers. Hifi a inscrit 18 points en 14 minutes à 5/11. Le joueur du Paris Basket et sa tignasse sont en train de faire le buzz dans cette Summer League.

Nadir Hifi had a huge game for the Timberwolves in the Summer League win. He finished with

18 Points

1 Steal

64% TS

14 Minutes

Despite the limited minutes Hifi showcased his high level scoring ability and made a lot of big plays for his team. pic.twitter.com/6su9x8hhAx

