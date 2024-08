Robert Horry, son secret pour être clutch révélé par Tim Duncan

Si le nombre de titres gagnés en carrière servait à déterminer la place d'un joueur dans l'histoire de la NBA, Robert Horry, qui fête ses 54 ans aujourd'hui, serait plus important que Michael Jordan et un paquet de légendes. L'homme aux 7 bagues (deux avec Houston, trois avec Los Angeles et deux avec San Antonio) peut en tout cas se vanter d'avoir à son actif un paquet de shoots cultes et dramatiquement décisifs en Finales. A tel point que l'on pourrait se demander s'il ne serait pas plus légitime que certains membres actuels du Hall of Fame...

Toujours est-il que "Big Shot Rob", que l'on a eu la chance d'interviewer cette semaine, a estomaqué plus d'un adversaire et d'un partenaire. Même le toujours placide Tim Duncan, avec lequel il a évolué chez les Spurs entre 2003 et 2008, se déridait au moment de définir la carrière et les accomplissements uniques de Robert Horry. En regardant un top 10 des meilleures séquences issues de conférences de presse, on est ainsi tombé sur celle de Duncan juste après le game 5 des Finales 2005 contre les Detroit Pistons. Quelques minutes plus tôt, Horry avait assassiné les Pistons sur leur parquet avec un shoot à 3 points à 5 secondes de la fin.

Interrogé sur le secret de son partenaire, auteur de paniers au sang froid surnaturel avec chacune des équipes avec lesquelles il a remporté un titre, Tim Duncan expliquait :

"Rob se la coule douce pendant tout le match. Et pendant toute la saison aussi, en fait. Il ne fait rien. Il n'a pas envie de jouer et se pointe de temps en temps. Puis vous le mettez sur le terrain dans le 4e quart-temps d'un grand match, que ce soit en saison régulière ou pendant les playoffs et d'un coup il dit : 'OK, c'est le moment de jouer maintenant. Je me la suis coulée douce toute la saison, mais là, c'est l'heure'. Et il appuie sur le bouton, c'est tout. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est très exactement ce qu'il fait (rires)".

Si vous ne vous êtes jamais penché sur la carrière de Robert Horry et particulièrement sur le fait qu'il soit le joueur le plus clutch de l'histoire, voici de quoi vous rattraper.

Crédit photo : Jeff Kern (FlickR)

