Après son énorme match défensif, Rudy Gobert a rendu un hommage fort à Nikola Jokic.

Rudy Gobert a livré une prestation majeure pour permettre aux Minnesota Timberwolves de reprendre l’avantage dans la série face aux Denver Nuggets. Avec une victoire nette (113-96) et un score de 2-1, Minnesota a retrouvé de l’élan après sa défaite du Game 2, en s’appuyant sur une défense très solide, notamment face à Nikola Jokic.

Un hommage fort à Jokic

Chargé de défendre sur le pivot des Nuggets, Rudy Gobert n’a pas caché son admiration après la rencontre.

« J’essaie juste de rivaliser. C’est le meilleur joueur offensif que j’ai eu à défendre dans toute ma carrière, donc j’essaie de profiter du défi et de le faire travailler au maximum », a-t-il expliqué.

Une déclaration forte, qui souligne le respect du Français pour le MVP en titre.

Un travail collectif

Malgré cet hommage, Rudy Gobert a aussi insisté sur la dimension collective de la performance.

« C’est aussi un effort d’équipe. Mes coéquipiers ont fait un super boulot. Tout le monde a apporté quelque chose défensivement, et ensuite j’avais juste à continuer à travailler, à essayer de lui faire mériter la moindre chose qu’il obtenait. C’est le plus important », a-t-il ajouté.

L’objectif était clair : rendre chaque possession difficile pour Nikola Jokic.

Jokic ralenti, mais toujours productif

Si Nikola Jokic a terminé avec 27 points et 15 rebonds, son efficacité a été fortement limitée. Le pivot serbe a shooté à 7 sur 26, l’une de ses soirées les plus compliquées en playoffs.

Denver, de son côté, n’a jamais trouvé de rythme offensif, avec seulement 34,1 % de réussite au tir.

Minnesota reprend la main

Portés par leur défense, les Timberwolves ont contrôlé la rencontre du début à la fin.

Avec cet avantage 2-1, la franchise du Minnesota reprend l’ascendant dans la série, dans le sillage d’un Rudy Gobert déterminé à relever le défi Jokic.