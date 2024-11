En difficulté sur ce début de saison, les Minnesota Timberwolves, 12èmes à l'Ouest, incarnent une déception. Et forcément, face aux résultats mitigés de la franchise (8-10), le choix marquant de l'été fait parler : le trade de Karl-Anthony Towns. Notamment par rapport à Rudy Gobert...

Pour son podcast KG Certified, Kevin Garnett a jugé que les Wolves avaient réalisé une erreur sur le dossier KAT en l'envoyant aux New York Knicks. Plutôt que de sacrifier le Dominicain, l'ex-joueur de Minnesota était favorable à un départ du Français.

"On a envoyé toute l'histoire avec Minnesota sous le tapis, et on doit faire comme si de rien n'était ? Tu devais faire un trade pour Rudy Gobert, garder KAT et ensuite continuer d'avancer ! Tu as vraiment reculé sur le plan sportif.

Il fallait payer le gars ! On fait quoi maintenant ? On oublie tout ça en laissant cette histoire sous le tapis ?", a ainsi demandé Kevin Garnett.

Sans même juger l'aspect sportif, il convient de rappeler que les Wolves, avec ce deal, ont surtout pensé aux conséquences financières sur le long terme. La direction de Minnesota a anticipé une éventuelle impasse à l'avenir en raison du deal XXL de Karl-Anthony Towns (49 à 57 millions jusqu'en 2027, player option à 61 millions en 2027-2028).

A l'inverse, Rudy Gobert, à 32 ans, a accepté de réduire son salaire pour prolonger. Et les Wolves ont donc gagné en flexibilité financière pour les années à venir. Il s'agissait de la priorité...

Rudy Gobert, ses explications sur son soutien polémique