Russell Westbrook brille et chambre Jake LaRavia d’un simple regard

Malgré la défaite des Kings, Russell Westbrook a signé un passage marquant et a chambré Jake LaRavia d’un simple regard sur une action en transition.

Si la soirée a été marquée par les 51 points d’Austin Reaves, Russell Westbrook a signé un passage convaincant… et un trashtalk silencieux adressé à Jake LaRavia, désormais Laker, au cœur d’une séquence qui a fait réagir la salle.

A Sacramento, le match a basculé dans le money-time sous l’impulsion d’un Reaves incandescent. Côté Kings, Westbrook a apporté l’étincelle habituelle en sortie de banc : percussion en transition, handle encore vif et maîtrise du tempo sur plusieurs possessions clés.

Sur l’une d’elles, il part en contre face à Jake LaRavia, feinte légère, ça suffit, LaRavia est à la rue et RW en profite pour lui jeter un vrai regard insistant, avant même de conclure son lay-up ! Ses coéquipiers sont hillares.

THIS RUSS CROSSOVER 😳 Russell Westbrook gets past his defender and scores! Watch on NBA League Pass: https://t.co/H8sBR0B6wm pic.twitter.com/6U3xlHXzlc — NBA (@NBA) October 27, 2025

https://twitter.com/NBA/status/1982627943332614145

Russell Westbrook termine le match avec 18 points, 6 rebonds, 6 passes et un très solide 4/6 à trois-points.

Au-delà de l’anecdote, l’ancien MVP s’est montré utile dans le rythme d’attaque des Kings. Sacramento a tenu jusqu’au bout, mais a fini par céder sous l’adresse extérieure et le sang-froid des Lakers sur la ligne, emmenés par un Reaves en feu (51 points, 11 rebonds, 9 passes). Los Angeles, privé de Luka Doncic et LeBron James, a quand même trouvé un héros de circonstance et validé un succès référence en déplacement.

Pour les Kings, la défaite frustre, mais le signal envoyé par Russell Westbrook reste positif : impact, agressivité, leadership et cette capacité à faire monter la température quand il prend le ballon en course. La joute visuelle avec LaRavia a ajouté une dose de dramaturgie... et de fun à une rencontre déjà haute en intensité.

CQFR : Austin Reaves hallucinant, LaMelo Ball étourdissant