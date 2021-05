La statistique de Russell Westbrook qui pique sévère… pour les Bulls

Roi du triple-double, Russell Westbrook cale plus d’exploits individuels que certaines franchises ne gagnent de matches en NBA.

Encore un match plein pour Russell Westbrook hier soir. 42 points, 17 sur 30 aux tirs, 10 rebonds, 9 passes et seulement deux balles perdues. Le meneur All-Star des Washington Wizards a mené la révolte de son équipe, menée de 18 points à un moment de la partie. Mais les Dallas Mavericks l’ont emporté et RW n’a donc pas fini avec un triple-double. Un événement presque… rare tant il les enchaîne au plus haut niveau.

En effet, l’ancien MVP, qui est tout proche du record all-time d’Oscar Robertson, a compilé les triple-doubles à une vitesse phénoménale depuis 2016. 140 en 5 saisons ! Presque 30 en moyenne chaque année. C’est absolument dingue. Pour mettre ça en perspective, sachez que Russell Westbrook a donc compilé plus de matches à au moins 10 points, 10 rebonds et 10 passes que les Chicago Bulls ont décroché de victoires sur la même période ! 140 contre 138 !

C’est rude. Très rude pour les taureaux. Mais ils ne sont pas les seuls. Les New York Knicks ont gagné 133 matches sur les 5 dernières saisons. Là aussi, c’est moins que le nombre de triple-doubles de Westbrook. Chaud !

Pour battre le record de Big O en carrière, Russ doit encore compiler 5 triple-doubles d'ici la fin de la saison. Et il lui reste 8 matches. C'est dans ses cordes.

