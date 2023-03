Les Clippers s’inclinent, Russell Westbrook assume

Fin de série pour les Los Angeles Clippers. Après quatre victoires consécutives, ils se sont inclinés contre le Orlando Magic samedi soir (108-113). Russell Westbrook a pu avoir plus de responsabilités en l’absence de Kawhi Leonard, laissé au repos, et malgré ses 14 points, 5 rebonds et 9 passes, l’ancien MVP estime être le responsable de cette défaite.

« Honnêtement, c’est de ma faute. J’aurais pu faire mieux. J’ai bien commencé mais j’ai été catastrophique en deuxième mi-temps. Je dois faire un meilleur boulot pour aider l’équipe. J’ai hâte de jouer le prochain match pour me rattraper de cette merde », confie l’intéressé.

Plutôt bon depuis quelques matches dans un rôle de complément, Russell Westbrook a pu jouer 37 minutes contre Orlando. En ayant souvent le ballon entre les mains. Mais ça a montré quelques limites dans le money time : il a raté trois lancers dans le dernier quart-temps et il a perdu 6 ballons sur l’ensemble de la partie. Le meneur a converti seulement 5 de ses 14 tentatives et il a terminé avec un différentiel de -15. Surtout, son adversaire direct, Markelle Fultz a pris le dessus dans les moments les plus importants de la partie en marquant 12 de ses 28 points dans les dernières minutes.

« C’est un vétéran et l’un des 75 meilleurs joueurs de l’Histoire. Il sait qu’il doit garder confiance en lui. Il sait qu’on lui fait confiance. Je ne suis pas inquiet par la maladresse de Russ, il apporte bien plus que ça », remarque Paul George.

De toute façon, la défaite contre le Magic ne s'explique évidemment pas seulement par la performance de la star. C'est juste une manière pour Westbrook de faire preuve de leadership. Les Clippers auront une occasion de rebondir contre les Trail Blazers. Une opportunité pour le joueur et son équipe de relancer la machine.

