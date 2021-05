Aimé ou détesté, Russell Westbrook ne laisse personne indifférent. Et surtout, il devient impossible de nier sa place dans l'histoire de la NBA. Malgré un palmarès encore vierge sur le plan collectif dans cette Ligue, le meneur de jeu des Washington Wizards laisse son empreinte individuellement.

Mardi, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder est devenu le recordman des triple-doubles devant Oscar Robertson. Un superbe accomplissement dans la carrière du natif de Californie. En mission pour mener les Wizards en play-in, Westbrook continue d'affoler les compteurs malgré cette réussite individuelle.

Ainsi, la nuit dernière contre les Cleveland Cavaliers (120-105), l'homme de 32 ans a compilé 21 points, 17 passes décisives et 12 rebonds. Une copie qui lui permet de faire encore l'histoire de la NBA !

En effet, Westbrook se trouve désormais sur une série de 7 matches consécutifs à 15 passes décisives ou plus. Dans la Ligue, il devient seulement le troisième joueur à réaliser une telle performance après John Stockton (à trois reprises) et Isiah Thomas. C'est fort, très fort.

Si Russell Westbrook peut diviser par son style de jeu et sa personnalité, les chiffres démontrent tout de même son impact. Statistiquement, il s'impose donc comme une véritable machine.

Russell Westbrook (17 AST tonight) is the third player in NBA history to tally 15+ assists in 7 straight games. Joining John Stockton (3 times) and Isiah Thomas. @EliasSports pic.twitter.com/X1ToffQNKg

— NBA.com/Stats (@nbastats) May 15, 2021