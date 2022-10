Russell Westbrook frustré d’un sacrifice inutile…

Absent face aux Denver Nuggets (99-110) en raison d'une douleur à la cuisse, Russell Westbrook a réalisé son retour contre les Minnesota Timberwolves (102-111). Utilisé en sortie de banc, le meneur n'a pas été en mesure d'empêcher la nouvelle défaite des Los Angeles Lakers. La 5ème en 5 matches.

Sur le plan individuel, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder n'a pas démérité. Avec agressivité, il a ainsi compilé 18 points, 8 rebonds et 3 passes décisives. Même si sa copie n'a pas été parfaite (6/17 aux tirs, 5 ballons perdus), le natif de Long Beach a eu le mérite de s'investir dans ce rôle.

Problème, Westbrook, malgré ses efforts, a du mal à se sacrifier pour perdre...

"Depuis le premier jour, je l'ai dit : je suis un gars prêt à faire n'importe quoi pour l'équipe. Je sacrifierai tout ce qui doit être sacrifié. Je le fais depuis des années pour m'adapter aux besoins de mes coachs, et je continuerai à le faire.

Si c'est difficile de le faire quand tu perds ? Oh que oui ! En arrivant l'an dernier, je me suis sacrifié. Ok. Je me sacrifie encore plus, et l'équipe continue de perdre. C'est difficile. Surtout en jouant car je sais ce que je pourrais faire pour aider nos gars", a soufflé Russell Westbrook face à la presse.