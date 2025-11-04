De retour à Denver sous le maillot des Kings, Russell Westbrook a brillé malgré la défaite et livré un message fort à ses anciens dirigeants, qu’il accuse de ne plus avoir voulu de lui.

Russell Westbrook a vécu une soirée pleine d’émotions à Denver, où il revenait pour la première fois sous le maillot des Kings après une intersaison agitée. Malgré la défaite de Sacramento (130-124), le vétéran a livré une belle prestation avec 26 points, 12 rebonds, 6 passes et l’énergie qu’on lui connaît. Le public de la Ball Arena lui a réservé une ovation appuyée, que Westbrook a accueillie avec gratitude. « Les fans ont toujours été formidables avec moi, a-t-il déclaré. Ils m’ont donné beaucoup d’énergie, et j’ai toujours essayé de leur rendre la pareille. »

Mais derrière cette reconnaissance, on sent encore une pointe d’amertume. Russell Westbrook aurait souhaité poursuivre l’aventure avec les Nuggets, où il s’était bien intégré la saison passée, avant que le front office ne décide de tourner la page. « La vérité, c’est qu’ils ne voulaient pas de moi, a-t-il expliqué. Ce n’est pas entre mes mains. Dieu a toujours un plan. Ils m’ont dit de ne pas lever mon option, alors je ne vais pas aller là où je ne suis pas désiré. »

Une déclaration lucide, teintée de fierté et de résilience. Fidèle à lui-même, Westbrook n’a pas cherché à raviver la polémique, mais son regard en disait long : il a pris note. Désormais à Sacramento, il semble animé par le besoin de prouver qu’il peut encore peser au plus haut niveau, même si une partie de lui aurait aimé écrire un chapitre de plus à Denver.

CQFR : Giannis est un tueur !