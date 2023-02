Les Clippers doutaient de Russell Westbrook

L’arrivée de Russell Westbrook aux Los Angeles Clippers suscite autant d’excitation que de scepticisme. Le meneur pourra-t-il vraiment apporter quelque chose à côté de Kawhi Leonard et Paul George ? Même dans l’équipe, le débat semble faire rage.

D’après Brian Windhorst d’ESPN, la franchise n’était pas particulièrement partante à l’idée de recruter le meneur. Au départ, elle était même contre. Mais George, ancien coéquipier de Westbrook au Thunder, aurait joué un rôle proéminant dans cette décision et aurait poussé les dirigeants à revoir leur position.

L’ailier n’a pas donné dans la subtilité. Dans les médias, il a d’ailleurs ouvertement fait campagne pour cette signature. Aujourd’hui, ses vœux ont été exaucés.

Le profil de Russell Westbrook ne répond pourtant pas aux besoins évoqués par le président des opérations des Clippers, Lawrence Frank, après la trade deadline. Il disait vouloir un joueur capable de shooter et d’impacter le jeu avec comme son ballon.

Maintenant, Los Angeles se retrouve avec un meneur à 30,4 % à trois points en carrière, habitué à avoir la balle entre les mains un tiers du temps. L’ancien MVP n’est plus le même et peut encore changer, mais il ne correspond pas au portrait-robot dressé par les dirigeants. Le fait de répéter que Westbrook pourra être lui-même dans cette équipe — "le MVP, le Hall of Famer" pour reprendre les mots Tyronn Lue — ne l’aidera probablement pas à accepter un rôle plus modèle. Seul le temps pourra trancher ces questions.

Russell Westbrook, un titulaire en puissance chez les Clippers ?