UPDATE : Les détails du contrat de Russell Westbrook ont été révélés. D’après l’insider Chris Haynes, le nouveau joueur des Sacramento Kings touchera 3,6 millions de dollars sur un an.

Il est censé signé son contrat aujourd’hui et rejoindre l’équipe vendredi.

Sources: Russell Westbrook and Sacramento Kings agreed to a one-year, $3.6 million contract. He is expected to sign on Thursday and join the team on Friday. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 15, 2025

Russell Westbrook rejoint les Kings !

le 15 octobre 2025

Russell Westbrook pourra quitter la NBA dans ses propres termes. Sans club depuis le début de l'été, probablement aussi sans vraie offre, l'ancien MVP et multiple All-Star a signé avec les Sacramento Kings pour une saison. Ce sera sa 18eme chez les pros.

La franchise californienne est la seule équipe qui semblait vraiment intéressée par le meneur après que ce dernier ait renoncé à sa dernière année de contrat aux Denver Nuggets. Il compilait plus de 13 points par match en évouluant essentiellement en sortie de banc dans le Colorado.

Peut-être qu'il occupera un rôle similaire à Sacramento. Ce serait le plus logique. Mais les Kings sont de toute façon assez démunis au poste un et il aura des responsabilités, que ce soit dans le cinq majeur ou en relais de Dennis Schröder.

Son dynamisme, son scoring et son expérience feront du bien à sa nouvelle équipe. En revanche, on peut se poser des questions sur le puzzle que cherche à assembler les dirigeants. Russell Westbrook rejoint notamment DeMar DeRozan, une autre ancienne star qui ne shoote pas vraiment à trois-points, et Domantas Sabonis mais aussi Zach LaVine. Vraiment la formation middle par excellence.

Non qualifiés pour les playoffs l'an passé, les Kings chercheront à accrocher le top-8 à l'Ouest cette saison.

Westbrook : seul contre tous, borné ou incompris ?