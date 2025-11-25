L’enquête fédérale entourant les affaires de paris illégaux en NBA continue de dévoiler une architecture bien plus vaste qu’on ne l’imaginait. Les documents judiciaires et preuves gouvernementales rassemblées ces dernières semaines dressent un tableau d’ensemble : les différents volets de l’affaire (paris sportifs, utilisation illégale d’informations confidentielles, parties de poker truquées) seraient tous liés par un même réseau d’individus, actifs à la fois autour de joueurs NBA et dans des cercles de jeux clandestins.

Le 23 octobre, le directeur du FBI Kash Patel et le procureur fédéral Joseph Nocella Jr. ont annoncé l’inculpation de 34 personnes dans plusieurs dossiers distincts mais connectés. La majorité a plaidé non coupable. Terry Rozier, lui, doit être formellement entendu en décembre et nie les accusations via son avocat.

Des connexions entre joueurs, coaches et parieurs

Selon l’enquête et l'article de The Athletic publié ce jour, certains organisateurs des parties de poker truquées ayant impliqué Chauncey Billups ou Damon Jones sont les mêmes individus accusés d’avoir utilisé ou obtenu des informations confidentielles auprès de joueurs NBA pour placer des paris illégaux.

L’un des cerveaux supposés des parties truquées, affilié à la famille mafieuse Gambino, aurait également joué un rôle dans la bascule de Jontay Porter, transformé en conspirateur après un différend lié à une dette de jeu.

Les enquêteurs soutiennent aussi qu’un parieur ayant organisé des équipes de « bettors » pour exploiter des informations issues d’au moins trois franchises NBA est le même homme qui aurait fourni une partie de la technologie utilisée pour truquer les parties de cartes.

Les documents présentés par les procureurs incluent un schéma décrivant comment Rozier, alors joueur des Charlotte Hornets, aurait volontairement quitté un match afin de permettre à un groupe de parieurs associés à l’un de ses proches de gagner d’importantes sommes via des paris illégaux. C’est sur cette séquence précise que reposent les accusations visant le joueur du Miami Heat.

Quatre joueurs NBA déjà mis en cause

Quatre noms dominent l’affaire : Billups, Jones, Porter et Rozier. Les avocats de Billups et Rozier contestent les accusations, tandis que Damon Jones a plaidé non coupable lors de sa première comparution. Porter, lui, a déjà admis sa culpabilité pour complot visant à commettre une fraude par télécommunication en juillet 2024.

Autour d’eux, les procureurs identifient un groupe de parieurs organisateurs soupçonnés d’avoir monté à la fois les parties truquées et les systèmes de paris illégaux. Un autre ensemble d’individus, au rôle plus périphérique, apparaît lié tantôt aux paris, tantôt au poker clandestin. Tous ont plaidé non coupable.

La suite de l’enquête déterminera l’étendue réelle de ces liens et la responsabilité exacte de chacun dans l’un des plus vastes scandales liés au jeu que la NBA ait connu.

