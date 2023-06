Scoot Henderson : les images de son workout avec Portland

Scoot Henderson a montré de belles choses et été impressionnant physiquement lors de son workout avec Portland.

Les Portland Trail Blazers savent qu'ils ne pourront pas drafter Victor Wembanyama, faute d'avoir pu décroché le 1st pick lors de la loterie. Malgré tout, les Blazers ont hérité du pick n°3 et peuvent donc sélectionner un autre des meilleurs talents de cette cuvée oui, s'ils le souhaitent, échanger ce pick contre un ou plusieurs joueurs plus expérimentés. Pour le moment, la franchise de l'Oregon met des prospects à l'essai. Ce weekend, Scoot Henderson, qui a un temps été le seul à concurrencer Wembanyama dans la course au 1st pick, a participé à un workout à la salle d'entraînement de Portland.

Les observateurs ont pu constater que le guard de la Team Ignite en G-League était physiquement impressionnant, avec des bras que l'on croirait en bois brut.

Dans la plupart des Mock Drafts, Scoot Henderson ne descend pas au-delà du 4e rang et est fréquemment annoncé en 2e ou 3e position. Les Hornets, qui disposent du pick n°2, ont déjà un meneur All-Star en la personne de LaMelo Ball, mais le fait que Henderson puisse évoluer comme un deuxième arrière est un facteur à prendre en compte.

