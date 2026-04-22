Scoot Henderson réalise un début de playoffs historique et rejoint déjà Damian Lillard dans les livres des Blazers.

Scoot Henderson n’a pas attendu pour marquer l’histoire à Portland.

Avec 31 points lors du Game 2 face aux San Antonio Spurs, le meneur des Portland Trail Blazers a été l’un des grands artisans de la victoire 106-103, dans une rencontre marquée par la sortie de Victor Wembanyama après une chute.

Déjà auteur de 18 points lors du Game 1, Henderson totalise 49 points sur ses deux premiers matches de playoffs.

Une performance historique à Portland

Avec ce total, Scoot Henderson signe le troisième meilleur début de carrière en playoffs de l’histoire de la franchise sur les deux premiers matches.

Il rejoint ainsi deux noms majeurs des Blazers : Damian Lillard et Billy Ray Bates. Les trois joueurs ne sont devancés que par Brandon Roy (63 points) et Arvydas Sabonis (52).

Une entrée en matière qui confirme l’impact immédiat du meneur dans ces playoffs.

Un leader dans un moment clé

Au-delà des chiffres, Scoot Henderson a surtout pesé dans un moment décisif. Portland était mené de 14 points dans le dernier quart-temps avant que le meneur ne prenne les choses en main pour guider la remontée.

Il termine la rencontre à 11 sur 17 au tir, avec cinq paniers à trois points, en 38 minutes.

Une montée en puissance attendue

Dans une série déjà intense, Scoot Henderson s’impose comme l’un des moteurs de Portland.

Sa capacité à prendre le contrôle du match et à répondre présent dans les moments chauds confirme les attentes placées en lui depuis son arrivée en NBA.

Et avec un tel début de playoffs, le meneur s’inscrit déjà dans l’histoire de sa franchise.