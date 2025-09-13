La Turquie a frappé un grand coup en demi-finale de l’EuroBasket 2025. En balayant la Grèce (94-68), l’équipe d’Ergin Ataman s’est offert une place en finale et surtout un succès de prestige face à Giannis Antetokounmpo. Rarement contenu de la sorte, le double MVP NBA, qui enchaînait les grosses performances offensives depuis le début du tournoi, a été limité à seulement 12 points.

Alperen Sengün a détaillé après le match la stratégie mise en place pour réduire l’influence du Freak.

“On a simplement mis Ercan [Osmani] sur lui et on l’a aidé autant que possible”, a expliqué le pivot des Houston Rockets. “Ercan a fait un super match aujourd’hui. Bien sûr, Giannis est l’un des meilleurs joueurs du monde. On a juste essayé d’aider Ercan. Je pense qu’on a fait du bon boulot.”

Sengün a insisté sur le rôle d’Ercan Osmani, véritable héros de l’ombre de cette rencontre. Le joueur de Türk Telekom a livré une prestation XXL des deux côtés du terrain, inscrivant 28 points et se battant sans relâche pour contenir Giannis dans la raquette.

Au-delà de la performance individuelle, la Turquie a su exploiter une faille bien identifiée dans le jeu de la superstar grecque. “Giannis n’est pas un grand passeur. C’est un joueur incroyable, vous savez, mais ce n’est pas un grand passeur. On a donc simplement essayé de l’aider et de fermer la peinture”, a ajouté Sengün.

En verrouillant la raquette et en envoyant systématiquement des aides, les Turcs ont contraint Antetokounmpo à des décisions inconfortables, limitant son impact habituel. Une approche collective, parfaitement exécutée, qui leur permet de décrocher une finale attendue face à l’Allemagne. Là encore, le défi défensif sera immense, avec la nécessité de contenir Franz Wagner et Dennis Schröder, les deux moteurs de la Mannschaft.