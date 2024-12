Shai Gilgeous-Alexander a mis une cible dans le dos des Mavs

A l'occasion des quarts de finale de la NBA Cup, l'Oklahoma City Thunder a écarté les Dallas Mavericks (118-104) la nuit dernière. Un succès marqué par la belle performance de Shai Gilgeous-Alexander : 39 points à 15/23 aux tirs, 8 rebonds et 5 passes décisives.

Et le Canadien avait vraiment coché cette rencontre. Pourquoi ? Car le leader du Thunder n'a pas oublié l'élimination subie par son équipe face aux Mavs en Playoffs l'an dernier. Pendant "toute la journée", SGA a ressassé, encore et encore, cet échec.

Avec un seul objectif : faire tomber Dallas.

"Ils sont sortis de l'Ouest l'an dernier. Donc je suppose que ça veut dire qu'ils représentent l'équipe à battre au sein de la Conférence Ouest. On sait tous à quel point l'Ouest est difficile, et je les respecte énormément.

J'ai utilisé cette opportunité pour être plus fort. J'ai profité de cette opportunité pour voir si je m'améliorais et pour me mesurer aux meilleurs", a ainsi commenté Shai Gilgeous-Alexander devant les médias.

Une source de motivation supplémentaire pour Shai Gilgeous-Alexander. Et ce grand rendez-vous a donc confirmé une tendance : le numéro 1 à l'Ouest sur ce début de saison, c'est bien l'Oklahoma City Thunder.

