Shai Gilgeous-Alexander égale Michael Jordan et LeBron James

Le game 2 de Shai Gilgeous-Alexander dans ces Finales NBA 2025 contre Indiana lui a permis d'ajouter quelques cordes à son arc pour agrémenter son CV. Avec ses 34 points et 8 passes, le Canadien est notamment devenu le troisième joueur à atteindre la barre des 11 matches avec au moins 30 points et 5 passes lors d'une même campagne de playoffs. Les deux autres, également à 11 matches, sont tout simplement Michael Jordan et LeBron James...

A côté de ça, le MVP 2025 est aussi devenu le scoreur le plus prolifique sur les deux premiers matches de Finales de sa carrière, avec 72 points contre 71 pour Allen Iverson. Egalement, 11 joueurs avant lui avaient compilé au moins 3 000 points saison régulière et playoffs compris sur une saison : Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Bob McAdoo, Elgin Baylor, James Harden, Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Durant, Kobe Bryant, Rick Barry, Shaquille O'Neal et Luka Doncic.

Shai Gilgeous-Alexander ne compte évidemment pas s'arrêter là et devra sortir à nouveau des performances statistiques de ce niveau pour permettre à OKC de récupérer l'avantage du terrain dans ces Finales NBA.

OKC réagit, SGA fait du propre dans le game 2