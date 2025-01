Shai Gilgeous-Alexander, un MVP adoubé par Anthony Edwards

L'Oklahoma City Thunder continue d'impressionner. Et Shai Gilgeous-Alexander aussi. Auteur 40 points, le Canadien a été le grand artisan du succès d'OKC face aux Minnesota Timberwolves (113-105) la nuit dernière.

En grande forme, l'arrière du Thunder multiplie les belles performances cette saison. Sur les 5 derniers matches, il a d'ailleurs atteint la barre des 40 unités à trois reprises. Et de son côté, le leader des Wolves Anthony Edwards a été cash : SGA est son MVP.

"Le MVP de la NBA. Pour moi, il est impossible à défendre. Sur les duels en un contre un, autant abandonner et lui donner deux points la majorité du temps. Donc il faut une prise à deux. Peut-être que ça ne marchera pas, mais il faut essayer.

Il s'agit d'une certitude, il faut un second corps devant lui, surtout s'il a une opposition favorable. Chaque fois qu'il sait que son adversaire ne peut pas défendre sur lui, il va toujours marquer. Je ne sais pas s'ils peuvent encore lui (Nikola Jokic, ndlr) donner le MVP.

Donc pour moi c'est Shai. Il se comporte comme le MVP. Il a été encore incroyable. Et il est constant tous les soirs. (...) J'ai l'impression qu'il aurait dû le gagner l'année dernière, mais il est en train de jouer comme un fou en ce moment", a admiré Anthony Edwards face aux médias.

De jolis compliments. Et effectivement, Shai Gilgeous-Alexander se trouve clairement dans la course. Pour l'instant, Nikola Jokic et peut-être même Giannis Antetokounmpo semblent devant lui. Mais le bilan d'OKC commence à s'envoler et SGA rattrape petit à petit son retard.

