Les joueurs ont choisi leur MVP et ce n’est pas Victor Wembanyama

The Athletic s’est entretenu avec une centaine de joueurs NBA pour les sonder sur leurs favoris pour le MVP.

Victor Wembanyama est venu plaider sa cause pour le MVP dans les médias. Les journalistes l’ont entendu. Les bookmakers aussi, puisqu’ils ont fait remonter sa cote (enfin, plutôt la baisser du coup). En revanche, son message n’est pas forcément passé auprès de ses pairs. Pas ceux interrogés par The Athletic en tout cas. Ils sont plus d’une centaine (161) à s’être mouillé, évidemment anonymement, sur le trophée phare de fin de saison. Et la superstar des San Antonio Spurs… ne figure même pas dans le top-5 de leur vote pour l’élection du Most Valuable Player !

C’est Shai Gilgeous-Alexander qui a été plébiscité, terminant devant Nikola Jokic. Sauf surprise, les votants officiels devraient eux aussi couronner le Canadien pour la deuxième année de suite. « Il est tellement régulier », confie un joueur. « Le Thunder a connu divers blessures mais il est resté consistant tout du long. Ils sont premiers à l’Ouest malgré les pépins de santé. » Pour d’autres, il est tout simplement « le meilleur joueur de la meilleure équipe. »

Sa récompense ne serait clairement pas volée. SGA est un monstre d’efficacité tout en étant un scoreur redoutable. Il tourne à 31,1 points par match à 55% de réussite tout en ajoutant plus de 4 rebonds et 6 passes. Il est lancé sur une série historique de 140 matches consécutifs avec 20 points ou plus au compteur, du jamais vu à l’échelle de la NBA.

Nikola Jokic, Cade Cunningham, Jaylen Brown et Luka Doncic sont les autres noms revenus le plus souvent dans la bouche des joueurs sondés par le média américain.

Wembanyama vs SGA : qui est le favori pour le MVP selon le fameux sondage ESPN ?