Shai Gilgeous-Alexander sauve le Thunder au buzzer, OKC a encore eu très chaud !

Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 46 points et forcé la prolongation avec un tir clutch pour sauver le Thunder contre le Jazz, et son coach Mark Daigneault est revenu sur cette performance déterminante.

Après la victoire du Thunder en prolongation contre le Jazz, où Shai Gilgeous-Alexander a inscrit un tir ultra clutch pour envoyer le match en OT, puis terminé avec 46 points pour éviter une troisième défaite consécutive, son coach Mark Daigneault s’est exprimé sur la manière dont son leader a géré les moments décisifs.

« Quand il s’agit de jouer dans des moments critiques, il garde toujours la même attitude calme et concentrée, » a déclaré Daigneault, soulignant la façon dont SGA a défié ses adversaires en fin de match pour remettre Oklahoma City en position de gagner.

« Tout est cohérent chez lui, même dans les moments de pression... Il a été formidable ce soir. C'était une performance incroyable. »

Face au Utah Jazz, une équipe dont les fans ne pensaient pas qu'elle leur poserait problème il y a encore un mois, les joueurs du Thunder se sont retrouvés menés 114-112 à 2,7 secondes de la fin, à domicile, après avoir déjà perdu six de leurs onze derniers matchs. Ils ont fait progresser le ballon grâce à un temps mort, puis ont laissé Gilgeous-Alexander faire son travail.

Mais avant cet exploit, Gilgeous-Alexander a d’abord vu Lauri Markkanen donner l’avantage au Jazz à la fin du temps réglementaire, avant de répondre immédiatement.

Le coach Thunder a aussi insisté sur l’importance de la réaction collective après une série de résultats décevants : l’équipe venait d’encaisser deux défaites dont une lourde contre les Hornets et une autre serrée contre Phoenix. Dans ce contexte, la performance de Gilgeous-Alexander a été perçue comme un signal fort pour l’équipe, même si Daigneault a souligné que ce genre de réussite vient de la préparation et de la confiance du joueur dans son rôle.

« Tout ne sera pas toujours rose. Nous devons jouer beaucoup mieux si nous voulons atteindre notre objectif. Néanmoins, nous avons remporté ce match. Mieux vaut tirer les leçons d'une victoire que d'une défaite », analysait froidement SGA après la rencontre.

Comment les Hornets ont humilié le Thunder : une claque historique

Sur le parquet, SGA n’a pas seulement été clutch dans les dernières secondes de la régulation. Il a dominé toute la rencontre, terminant avec 46 points, bien au-dessus de ses coéquipiers, et permettant au Thunder de l’emporter 129-125 après prolongation malgré de nombreux retournements de situation.

Ce succès intervient juste après une lourde défaite 124-97 face aux Hornets, où le Thunder avait vacillé et vu son avance fondre face à une équipe supposée inférieure. Après cette déroute, Gilgeous-Alexander avait pourtant appelé à une réaction : « On doit se réveiller demain et être meilleurs », une prise de conscience qui semble avoir trouvé écho dans ses actions sur le terrain face au Jazz.

Daigneault a résumé l’état d’esprit de son équipe après cette victoire cruciale : ne pas paniquer après des résultats en dents de scie, mais plutôt tirer des enseignements sur la façon de mieux gérer les fins de match et les périodes difficiles, en particulier pour une équipe qui vise les sommets après avoir remporté le titre la saison précédente.

En fin de compte, avec une prestation individuelle hors norme de SGA ponctuée par des actions décisives dans les moments chauds, et une réaction positive du groupe selon le coach, Oklahoma City semble prêt à relancer sa dynamique après une période plus compliquée de la saison.