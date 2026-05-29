Shai Gilgeous-Alexander, un MVP en manque d’adresse

Dans la défaite du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a une nouvelle fois montré de la maladresse. Un problème qui persiste depuis le début des playoffs.

Le Thunder s'est incliné cette nuit face aux Spurs de Victor Wembanyama (118-97). Dans cette défaite, Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 15 points, son plus petit scoring de la saison, avec 33,3 % de réussite sur la globalité de ses tirs et à 0/5 à trois points. Son efficacité, qui était une des qualités du Canadien, semble avoir disparu.

Il ne faut pas se mentir, c'est une anomalie. Sur les matches de saison régulière cette année, Shai n’a jamais marqué moins de 20 points, avec un très bon pourcentage de réussite (55,3%). Depuis le début des playoffs, le joueur du Thunder est en difficulté, avec trois matches en dessous des 20 points, beaucoup moins d’efficacité et des shoots qui ne rentrent pas.

Un problème que le MVP de 27 ans n'arrive pas à expliquer : "Je ne sais pas trop. Beaucoup des tirs que je tente, je les ai déjà tentés plein de fois avant et ce sont des bons tirs. Mais ils ne rentrent tout simplement pas."

Comment Stephon Castle a fait dérailler Shai Gilgeous-Alexander

Une défense des Spurs irrespirable

Sur cette série face à San Antonio, il faut surtout rendre à César ce qui appartient à César. L'armada offensive d'OKC se fait très bien contenir par la défense des Texans, Shai Gilgeous-Alexander y compris. Stephon Castle et Carter Bryant en sortie de banc ne se font pas prier, étouffant, ils ne laissent pas respirer le natif de Toronto.

Gêné au niveau du rythme, le Canadien a du mal à prendre des bons tirs. En tout cas ceux pris et marqués comme un métronome.

Alors forcément on peut se poser des questions sur sa condition physique ou sur sa confiance dans son jeu pour expliquer la situation, mais Shai Gilgeous-Alexander se dit d'attaque pour le game 7 : "Tout va bien. Je suis prêt. C’est le plus grand match de ma carrière."

On espère pour le Thunder et pour lui qu'il retrouvera son adresse pour le dernier duel face aux Spurs, pour vivre un game 7 d'anthologie.