Spoelstra réagit après l’élimination du Heat

Erik Spoelstra a pris la parole après l’élimination du Heat et refuse de qualifier la saison d’échec.

La saison du Heat s’est brutalement arrêtée après une défaite cruelle face aux Hornets (127-126, a.p.) lors du play-in. Une élimination au goût amer, qui met fin à six années consécutives de présence en playoffs pour Miami.

Dans un match accroché jusqu’au bout, le Heat est passé à un souffle de prolonger sa saison. Mais malgré la frustration évidente, Erik Spoelstra a tenu à repousser l’idée d’une campagne ratée, refusant de céder à une lecture trop négative de l’exercice.

L’entraîneur de Miami reconnaît toutefois que la marge était mince cette saison.

« J’ai vraiment le sentiment qu’il y avait entre quatre et six victoires de plus à aller chercher pour nous, et ça n’est pas arrivé. Ça aurait aussi pu changer complètement la perception qu’on a de cette équipe. »

Avec un bilan de 43 victoires pour 39 défaites, le Heat a pourtant progressé par rapport à la saison précédente. Mais dans une conférence dense, cela n’a pas suffi pour sécuriser une qualification directe, forçant Miami à passer par le play-in… avec l’issue que l’on connaît.

Malgré cette sortie prématurée, Spoelstra refuse de jeter le travail accompli.

« On n’aime pas du tout cette sensation d’être éliminés en plein mois d’avril. Mais on ne peut pas non plus balayer ça et dire que c’est horrible d’avoir fait les playoffs six années de suite sans gagner de titre. C’est une ligue difficile, et il n’y a pas beaucoup d’équipes capables de faire ça chaque année. »

Présent en Finales NBA en 2023, Miami restait sur deux éliminations au premier tour avant cette sortie dès le play-in. Une trajectoire qui interroge, mais que le coach préfère replacer dans un contexte global, en insistant sur la difficulté de maintenir un haut niveau de compétitivité sur la durée.

Dans cette saison contrastée, Spoelstra a également mis en avant l’apport de ses jeunes joueurs, qui ont contribué à maintenir l’équipe à flot malgré les hauts et les bas.

La déception est réelle, mais du côté de Miami, le message est clair : il n’est pas question de tout remettre en cause. Pour le Heat, cette saison n’est pas une réussite… mais elle n’est pas non plus à jeter.

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