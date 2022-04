Stephen Curry a cassé un record… en tant que remplaçant

Voilà deux matches que Stephen Curry sort du banc pour Golden State. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est plutôt bien fondu dans ce rôle de 6e homme. Il est même peut-être déjà le 6e homme le plus fort de l'histoire des playoffs... Statistiquement, en tout cas, Curry a réalisé ce qu'aucun remplaçant n'avait fait avant lui. Pas même les plus célèbres et précieux comme John Havlicek ou Kevin McHale lorsque leurs coaches les ont utilisés comme tels.

Lundi, Stephen Curry a passé 23 minutes sur le terrain du Chase Center lors du game 2 contre les Denver Nuggets. Il a eu le temps d'inscrire 34 points à 12/17 (5/10 à 3 points), avec 4 passes décisives et un différentiel +/- vertigineux de +32. C'est bien simple : depuis que le chrono a été instauré en NBA en 1954, jamais un joueur n'avait ne serait-ce que dépassé la barre des 30 points en jouant 23 minutes ou moins.

Bien entendu, le changement de style de jeu et le fait que le 6e homme en question soit l'un des meilleurs joueurs de tous les temps compte un peu pour quelque chose là-dedans.

Visuellement, c'est aussi vertigineux. On se demande si Steve Kerr ne va pas continuer cette expérience - rendue nécessaire par la prudence inhérente à sa blessure - jusqu'à ce qu'elle fonctionne pendant ces playoffs. Après tout, Jordan Poole fait de l'excellent travail aussi dans le backcourt avc Klay Thompson...

🍳 Chef Curry was COOKING in Game 2 to protect homecourt #DubNation@StephenCurry30: 34 PTS (12-17 FGM), 4 AST, 5 3PM Warriors vs. Nuggets Game 3: Thurs. 10pm/et on TNT pic.twitter.com/K4NhUdgbIq — NBA (@NBA) April 19, 2022

CQFR : Curry 6e homme de luxe, Brunson sort le match de sa vie