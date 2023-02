Au moins une semaine d’absence de plus pour Stephen Curry

Les Golden State Warriors vont encore devoir serrer les dents et croiser les doigts. Alors que le championnat entre dans sa dernière ligne droite, les champions en titre ne sont que neuvièmes de la Conférence Ouest avec 29 victoires et autant de défaites. Ils doivent finir fort pour arracher leur place en playoffs mais ils sont encore une fois privés de Stephen Curry. Le meneur All-Star s'est blessé à la jambe il y a plusieurs semaines et il n'est pas tout à fait remis. Selon ESPN, il ne sera réévalué que dans une semaine. Ce qui signifie donc au moins encore une salve de matches sans lui.

Curry fait tout de même des progrès. Il est maintenant à même de bosser individuellement, même s'il n'a pas encore repris l'entraînement collectif, dernière étape avant un retour à la compétition. En son absence, c'est Jordan Poole qui enfile le costume du playmaker-scoreur, généralement avec brio. Il compile 26 points, 43% derrière l'arc et 7 passes décisives lors des 5 matches disputés sans Stephen Curry.

Les Warriors ont encore 24 rencontres à disputer cette saison. Ils ont une victoire de retard sur les Dallas Mavericks, sixièmes, et une victoire d'avance sur le Utah Jazz, onzième. Ils ont donc intérêt à ne pas se planter parce que le classement peut très vite bouger dans un sens comme dans l'autre à l'Ouest.

