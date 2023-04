Meilleur marqueur des Warriors avec 32 points, Stephen Curry a bien failli passer de héros à zéro. En demandant un temps mort que Golden State n’avait pas, le meneur aurait pu saboter la précieuse victoire de son équipe face aux Kings dimanche (126-125) pour revenir à égalité dans la série (2-2).

Au moment où il a arrêté son drible, à 45 secondes de la fin du match, Curry pensait faire le meilleur choix pour Golden State. "Mais ce n’était pas le cas. J’ai regardé le banc et tout le monde secouait la tête", a-t-il raconté au Mercury News, embarrassé, après la rencontre.

Steph Curry called a timeout when the Warriors had no timeouts left 🤯

The Kings were given a technical free throw and possession of the ball down only 5 points 👀pic.twitter.com/SR9FBELSn1

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 23, 2023