Stephen Curry vs Klay Thompson, la bataille des Splash Brothers !

"J'espère que vous ne l'avez pas cru." Avec un petit sourire en coin, Stephen Curry s'est amusé de la sortie de Klay Thompson. Avant de défier les Golden State Warriors la nuit dernière, l'arrière des Dallas Mavericks a minimisé l'importance de ce match. "Une simple rencontre de saison régulière."

Mais cet affrontement n'était bien évidemment pas une simple rencontre de saison régulière. Présent chez les Warriors de 2011 à 2024 et véritable légende des Dubs, Thompson, parti cet été aux Mavs, a réalisé son premier retour au Chase Center.

Une soirée "unique" pour Klay. Avec un grand hommage des Warriors : "Salute to Captain Klay". Mais les émotions, toujours présentes au fil de la partie, ont été sublimées par la compétition. Avec le grand duel tant attendu entre les Splash Brothers !

Le symbole de ce combat si particulier ? Dès la première action, les Texans ont appelé un système pour un post-up de Thompson... sur Curry ! Directement opposés, avec le meneur en défense sur son ex-partenaire, ils ont immédiatement eu un duel. Sous les cris de la foule.

J’avais Draymond qui me donnait des consignes, mais je ne l’écoutais pas vraiment. C’était bizarre de débuter le match de cette manière", a admis Stephen Curry en conférence de presse.

Non, je n’ai pas demandé à défendre sur lui. Mais c’était plutôt évident par rapport à leur 5. Par contre, je ne m’attendais pas à cette première action où ils ont appelé un post-up pour lui. J’ai été perturbé. J’ai eu l’impression de revenir au training camp.

"C’est mon gars, c’est mon ami, un coéquipier très proche pendant 14 ans. Donc dans notre histoire, on ne s’est pas beaucoup affronté. C’était une soirée surréaliste. Il y a eu les émotions avant le match, il a eu cet hommage et la foule était en délire pour son premier panier. C’était une soirée vraiment spéciale.

Le résultat de cette action ? Une faute de Curry et deux lancer-francs réussis pour Thompson.

"C’était amusant de me retrouver face à Steph. On a déjà été l’un contre l’autre à de nombreuses reprises, à l’entraînement, avec Team USA ou au All-Star Game. Après, dans un vrai match NBA, c’était plutôt surréaliste. Mais après quelques minutes, c’était juste du basket", a-t-il résumé .

Du basket, mais avec un enjeu important. Car même sur un match de saison régulière, qui comptait pour l'Emirates NBA Cup, l'envie de gagner était décuplée chez les deux équipes. Par rapport à toute cette histoire autour de Thompson.

Et les deux anciens coéquipiers n'ont pas hésité à se chercher. Avant la pause, Curry a fait du trash-talk envers son ami en obtenant un "and-one". Et avant ça, sur un panier primé, Thompson avait réalisé le shimmy. La petite danse de l'épaule souvent effectuée par son ex-partenaire.

Et je vais probablement le refaire à l’avenir, je joue mon meilleur basket quand je suis libéré", a calmé Thompson.

Des scènes qui ont permis de pimenter un match déjà bouillant.

🎞 Instant frisson : l’intro des Warriors pour le retour de Klay Thompson 😍

Car sportivement, il y a eu du niveau. Avec un Luka Doncic (31 points) de gala sur les trois premiers quart-temps, le combat a été intense. Kyrie Irving a apporté sa pierre à l'édifice (21 points). Tout comme Thompson (22 points), performant malgré les émotions.

En face, on a retrouvé un Draymond Green hyperactif. Et surtout, Curry ne voulait pas laisser filer ce match. Le leader des Warriors était clairement en mission. Avec le refus évident de perdre face à son Splash Bro. Face à l'accélération des Mavs dans le money-time, il a sorti le costume de patron.

A 112-105 en faveur de Dallas à moins de 4 minutes et 30 secondes de la fin, De'Anthony Melton a relancé les siens avec un panier primé. Avant 12 points consécutifs de Curry. Les 12 derniers points de son équipe. Pour finalement l'emporter 120 à 117. Avec un tir à trois points déterminant, à 115-114, suivi de son célèbre "night, night".

Et de son côté, Thompson, pour la première fois de sa carrière, a subi un coup de chaud de Curry.

"Et ça fait mal d’être de l’autre côté de l’une de ses explosions. Le mec est devenu bouillant à la fin et a mis des tirs ridicules. J’étais de l’autre côté cette fois-ci et ça craint", a-t-il lâché.