Stephen Curry sur sa vidéo fake et virale : “J’en ai quand même mis deux”

Vous avez sans doute vu passer cette vidéo de Stephen Curry pour Sports Illustrated, où le meneur des Warriors rentre 5 tirs depuis l'autre bout du terrain en bras roulé. Vous savez aussi probablement que la scène était truquée par le réalisateur, coutumier des vidéos de ce type, et la franchise l'a rapidement annoncé pour ne pas laisser planer de doute. Le simple fait que l'on ait pu penser qu'il y avait une micro-chance que ce soit vrai, montre bien à quel point Curry est un extraterrestre.

Au sortir de la défaite à domicile contre les Pacers la nuit dernière, une journaliste a demandé à Stephen Curry ce qu'il avait pensé de la discussion autour de cette vidéo. Le MVP des Finales 2022 a expliqué :

On n'en attendait pas moins de sa part. Et à tous les coups le gars va tenter de le faire pour de vrai à un moment, histoire de rappeler qu'il est le meilleur shooteur de tous les temps, même sur des tirs aussi improbables...

Just finished a shoot with @stephencurry30, this dude just can’t miss 😳🔥

🎥 @ari_fararooy@warriors pic.twitter.com/fwjhTjz33E

— Sports Illustrated (@SInow) December 5, 2022