Stephen Curry vs LeBron : “Très spécial de s’affronter à nouveau”

Stephen Curry et LeBron James vont se retrouver pour une affiche bouillante des demi-finales de la Conférence Ouest entre Golden State et Los Angeles la semaine prochaine. Pour une fois, ce ne sera pas un contexte de Finales NBA, puisque les deux rivaux évoluent désormais tous les deux dans la Conférence Ouest. Après son show à 50 points dans le game 7 contre Sacramento, le meneur des Warriors s'est exprimé sur ces retrouvailles qui étaient franchement improbables à un certain point de la saison régulière.

"Il ne faut rien prendre pour acquis. C'est très spécial de savoir qu'on va s'affronter à nouveau. Depuis cette première série contre Cleveland en 2015 jusqu'à aujourd'hui, on est chanceux d'avoir pu continuer de jouer à ce niveau. Je suis très excité par ce nouveau chapitre. Ce seront deux équipes qui tenteront de rester en vie. Voilà tout".

Curry ne veut pas faire de cette série un 1 vs 1 contre LeBron et il a bien raison. Simplement, sur le plan historique, on ne peut pas nier l'importance de cette affiche et de la rivalité sportive entre ces deux monstres. Les deux natifs d'Akron dans l'Ohio ont remporté chacun 4 bagues et aspirent au titre de joueur le plus marquant de leur génération. Faire quelques pas de plus vers une cinquième bague en écartant l'autre de sa route n'est pas négligeable de ce point de vue-là.

Stephen Curry et LeBron James se sont affrontés à quatre reprises en Finales NBA, avec trois victoires pour le premier et une pour le second. Le game 1 se jouera au Chase Center, dans la nuit de mardi à mercredi, à 4h (heure française).

