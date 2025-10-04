Stephen Curry et les Warriors, l’objectif du titre est-il crédible ?

Le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry croit réellement aux chances de son équipe pour le titre NBA.

Pour les dernières années compétitives de Stephen Curry, les Golden State Warriors continuent de nourrir des ambitions. Avec l'arrivée de Jimmy Butler en février dernier, les Dubs ont décidé d'agir pour se renforcer sur le court terme.

Avec cette formule, autour de Curry, Butler et Draymond Green, les Warriors ont un objectif : le titre NBA. Est-il réellement crédible ? De son côté, Curry estime que les Californiens peuvent rivaliser avec toutes les équipes.

"Nous avons une vraie chance. Nous pouvons rivaliser avec n'importe qui à l'Ouest. Évidemment, tout doit bien se passer sur le plan de la santé. C'est un peu la condition sine qua non pour remporter un titre, et nous voulons simplement avoir l'occasion de le prouver lors des Playoffs.

Quand nous avons remporté le titre en 2022, si vous m'aviez dit pendant le camp d'entraînement que c'était l'équipe qui allait tout gagner, je vous aurais cru, mais peut-être pas à 100%, nous devions encore faire nos preuves. Je pense qu'il y a une petite similitude.

Mais Jimmy ajoute une autre dynamique que nous n'avions même pas à l'époque, donc je suis impatient de voir comment cela va se passer", a assuré Stephen Curry pour ESPN.

La santé sera effectivement un point clé dans la saison 2025-2026 des Warriors. Au cours des dernières années, Butler a souvent été plombé par des problèmes physiques. Et pour avoir une chance, Stephen Curry et Golden State ont besoin d'un groupe au complet.

LeBron, Curry, KD… Qui va décliner ?