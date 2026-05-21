Stephon Castle a battu un triste record NBA avec ses nombreux pertes de balle lors des deux premiers matches contre le Thunder.

Stephon Castle découvre les finales de conférence NBA de façon mitigée. Malgré son énorme activité, le rookie des Spurs vient d’hériter d’un record particulièrement embarrassant face au Thunder.

Lors de la défaite de San Antonio contre Oklahoma City dans le Game 2 des finales de conférence Ouest (122-113), Castle a encore souffert face à la pression défensive du Thunder.

Après ses 11 balles perdues lors du premier match, le meneur rookie en a ajouté neuf de plus mercredi soir.

Résultat : Stephon Castle est devenu le joueur ayant perdu le plus de ballons sur les deux premiers matches d’une finale de conférence NBA, avec 20 turnovers au total. Un record historique dont il se serait évidemment bien passé.

Le contexte explique toutefois en partie cette explosion statistique. Avec De’Aaron Fox diminué par une douleur à la cheville et Dylan Harper sorti prématurément après une blessure à la jambe droite, les Spurs ont largement confié les clés du jeu à Castle.

Et Oklahoma City n’a laissé aucun répit au rookie de 21 ans. Le Thunder a mis de la pression sur le porteur de balle, avec entre autres plusieurs prises à deux, pour le pousser à la faute. Une stratégie payante puisque OKC a terminé avec un énorme avantage de 27-10 au nombre de points inscrits après balle perdue.

Malgré tout, Stephon Castle a aussi montré pourquoi San Antonio lui fait confiance dans un contexte pareil. Le rookie a continué d’attaquer sans reculer et a terminé avec 25 points, 8 passes et 5 rebonds à 10 sur 17 au tir en 38 minutes.

Et les Spurs ont de toute façon réalisé l’essentiel : prendre un des deux premiers matches à l’extérieur avant de revenir à San Antonio.