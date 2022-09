Steve Kerr connaît le règlement et sait parfaitement que la NBA déteste qu'un coach ou un dirigeant manifeste de l'intérêt ou même simplement de l'admiration pour un joueur qui ne fait pas partie de son équipe. Le coach des Golden State Warriors s'est quand même un peu laissé aller, au risque de devoir payer une amende pour "tampering" comme beaucoup d'autres avant lui. Interrogé sur le joueur qu'il aimerait coacher en dehors de sa propre team, Kerr a spontanément cité Giannis Antetokounmpo.

Zéro tentative de recrutement de sa part, mais le risque de prendre une amende existe quand même.

On sait que les Warriors n'ont ni l'intention, ni les moyens de se positionner sur le Greek Freak, mais la ligue risque de ne pas louper Kerr. La NBA manque rarement l'opportunité de mettre une prune à l'un de ses membres s'il sort un peu des clous.

@FilGoal Exclusive interview with The Legend Steve Kerr🎙️

Choose a current NBA player, apart from the Warriors, that you would like to coach. 🤔

Giannis (Antetokounmpo), I would love to coach Giannis, he’s a great player, but he seems also like a great person. pic.twitter.com/geHbnhPxLz

— FilGoal (@FilGoal) August 31, 2022