Steve Kerr furieux après l’arbitrage contre les Suns

Steve Kerr n’a pas caché sa colère après la courte défaite des Warriors face aux Suns. Le coach de Golden State estime que le match n’aurait jamais dû se jouer sur le coup de sifflet final.

La frustration était palpable jeudi soir après la défaite des Golden State Warriors face aux Phoenix Suns (99-98). Plus que le contenu du match, c’est l’arbitrage sur la dernière action qui a fait sortir Steve Kerr de ses gonds en conférence de presse.

À 0,4 seconde de la fin, Jordan Goodwin s’est présenté sur la ligne des lancers francs après une faute sifflée contre Moses Moody sur un rebond offensif. Goodwin a converti un lancer sur deux, offrant la victoire à Phoenix et privant Golden State de toute chance de réponse.

Kerr conteste fermement le coup de sifflet

Très remonté après la rencontre, Steve Kerr a clairement estimé que cette décision n’aurait pas dû sceller l’issue d’un match aussi serré.

« Ce soir, on a très bien exécuté. C’est difficile de croire que le match se décide sur ce coup de sifflet. C’est un air-ball qui touche le côté de la planche, des gens derrière le banc m’ont dit que Moses a pris uniquement le ballon. Tout le monde est entremêlé sur l’action », a expliqué l’entraîneur des Warriors.

Kerr insiste surtout sur le principe :

« Pour décider d’un match sur une faute comme ça, il faut que ce soit une vraie faute. C’est frustrant de ne pas aller en prolongation, parce que j’ai trouvé que nos joueurs avaient très bien exécuté dans les dernières minutes et s’étaient donné une vraie chance. »

Des erreurs, mais une vraie occasion de gagner

Sur le plan collectif, Golden State a pourtant laissé des points en route : 20 ballons perdus, 39,3 % au tir et seulement 28,6 % à trois points. Des chiffres qui ont permis aux Suns de rester au contact tout au long de la soirée.

Les Warriors avaient néanmoins pris le contrôle du match, comptant jusqu’à 14 points d’avance en début de troisième quart-temps, avant une longue panne offensive. Golden State est resté muet pendant près de cinq minutes entre la fin du troisième quart et le début du quatrième, relançant Phoenix.

Une fin de match sous haute tension

La dernière minute a été particulièrement animée. Stephen Curry a obtenu deux lancers francs après une faute flagrante 1 de Dillon Brooks sur un tir à trois points. Jimmy Butler a ensuite inscrit un tir primé pour égaliser, avant que Devin Booker ne réponde sur un tir à mi-distance.

Curry a encore égalisé sur la ligne, et Golden State a forcé un tir compliqué sur la dernière possession des Suns. Mais le rebond offensif et la faute sifflée ont tout changé, laissant Steve Kerr et les Warriors quitter le parquet avec un sentiment d’injustice.