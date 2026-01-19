Dix ans après la saison à 73 victoires, Steve Kerr estime que ce record des Warriors ne sera jamais dépassé en NBA.

Steve Kerr ne croit plus à un nouveau bouleversement du sommet de l’histoire NBA. Dix ans après la saison à 73 victoires des Golden State Warriors en 2015-2016, l’entraîneur affirme désormais qu’aucune équipe ne parviendra à dépasser ce total en saison régulière.

Interrogé avant un match face aux Charlotte Hornets, Kerr a expliqué pourquoi, malgré quelques frayeurs récentes, ce record lui paraît aujourd’hui hors de portée.

« Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de le battre »

Steve Kerr reconnaît avoir brièvement douté.

« À l’époque, je pensais déjà qu’il n’y avait aucune chance. Puis, il y a environ un mois, j’ai cru que ce serait battu. Et maintenant, je ne pense pas qu’il y ait un moyen pour qui que ce soit de le battre », a-t-il confié.

Selon lui, l’extrême difficulté tient à une combinaison rare de facteurs.

« Il faut une excellente santé, un peu de chance. Et la plupart des équipes ne vont probablement pas se pousser aussi loin pour y parvenir. C’est tellement difficile. Mon intuition, c’est que ce record ne sera pas battu. »

Kerr faisait notamment référence à l’excellent départ d’Oklahoma City Thunder, qui avait un temps semblé capable de se rapprocher de cet exploit.

Un accomplissement immense, mais peu évoqué en interne

Le coach des Warriors explique que cette saison historique n’est quasiment jamais abordée au quotidien.

« Jamais. On a une bannière dans le centre d’entraînement pour commémorer le record, et à part ça, on n’en parle jamais. »

Ce qui impressionne encore le plus Kerr reste une statistique bien précise.

« Mon chiffre préféré, c’est qu’on a enchaîné environ 135 matches sans perdre deux fois de suite. Perdre deux matches d’affilée dans cette ligue, c’est presque inévitable. Alors réussir ça, c’était tout simplement stupéfiant. »

Cette série s’est en réalité étendue sur 146 rencontres, faisant des Warriors la première équipe à boucler une saison entière sans enchaîner deux défaites.

Une saison marquée par une mentalité unique

Steve Kerr se souvient aussi de l’état d’esprit du groupe au moment de conclure cette campagne record.

« Il n’y a aucun regret. Je me souviens d’un match à Memphis en fin de saison. J’avais beaucoup fait tourner en première mi-temps. À la pause, Draymond Green est venu me voir et m’a dit : “Coach, on veut tous ce record. Arrête de plaisanter. Allons le chercher.” »

Pour Kerr, il n’a jamais été question de lever le pied.

« À aucun moment on ne s’est dit qu’on allait se reposer ou ne pas jouer à fond. Ce n’était même pas une option. »

Une perspective unique dans l’histoire NBA

L’entraîneur des Warriors dispose d’un point de vue rare. Il faisait déjà partie des Chicago Bulls de 1995-1996, auteurs d’un bilan de 72 victoires, record à l’époque.

Selon lui, il n’est même pas nécessaire de prendre du recul pour comprendre la difficulté d’un tel marathon.

« Il suffit de vivre une saison NBA comme joueur ou comme coach. On ressent la fatigue, la tension permanente des 82 matches. Il y a trop d’éléments imprévisibles. C’est presque fou que ça soit arrivé. »

Dix ans plus tard, Steve Kerr reste fier de cette saison hors normes, tout en étant convaincu qu’elle restera une exception absolue dans l’histoire de la ligue.

« Une dynastie sur le déclin », l’aveu de Steve Kerr sur les Warriors