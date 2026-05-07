Malgré le tanking et les paris sportifs, les joueurs NBA estiment majoritairement que l’intégrité de la ligue n’est pas en danger.

Alors que la NBA traverse une période marquée par des débats sur le tanking, les paris sportifs ou encore certaines controverses extra-sportives, les joueurs eux-mêmes ne semblent pas particulièrement alarmés.

Selon un sondage anonyme réalisé par The Athletic auprès de plus de 150 joueurs, près de 75 % des répondants estiment que l’intégrité de la ligue n’est pas en danger. Une majorité nette, qui contraste avec le bruit médiatique autour de ces sujets ces derniers mois.

Néanmoins, selon certains, la ligue doit agir avant que la situation ne se dégrade :

« Je ne pense pas qu’on ait un problème d’intégrité », confie un joueur. « C’est plutôt le début de possibles problèmes, notamment avec les paris sportifs. »

Le tanking vu comme un problème… limité

Le tanking, au cœur des discussions cette saison, est bien identifié par les joueurs, mais sans être considéré comme une menace majeure.

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Dans le détail, 43,4 % des joueurs interrogés parlent d’un « petit problème », 28,3 % d’un « gros problème », et 28,3 % estiment qu’il n’y a pas de problème du tout. Autrement dit, plus de 70 % des joueurs reconnaissent une gêne, mais souvent modérée.

Certains n’hésitent pas à critiquer la pratique. « C’est très mauvais », explique un joueur. « On a l’impression que c’est devenu un tournoi pour les équipes en bas de classement. » Un autre ajoute : « On ne devrait pas être récompensé pour perdre. »

Mais d’autres relativisent, voire y voient un avantage ponctuel. « C’est cool si certaines équipes tankent, ça nous donne des victoires faciles », glisse un joueur. « Et ça offre aussi des opportunités individuelles qu’on n’aurait pas forcément autrement. »

Les paris sportifs, une inquiétude plus réelle

Si le tanking est globalement minimisé, les paris sportifs suscitent davantage de réserves dans les vestiaires.

Depuis la légalisation progressive des paris aux États-Unis après une décision de la Cour suprême des États-Unis en 2018 (plus précisément, c’est aux Etats de décider), leur présence autour de la ligue s’est intensifiée, notamment via des partenariats officiels.

Un phénomène qui ne laisse pas les joueurs indifférents. « Ils doivent faire quelque chose avec les paris sportifs », alerte l’un d’eux. « Sinon, la ligue pourrait avoir un problème. » Un autre évoque la dangereuse combinaison qu’il forme avec les réseaux sociaux et l’impact direct qu’elle a sur le jeu. Avec notamment des fans qui n’hésitent pas à interpeler des joueurs sur leurs stats.

Au final, le sentiment général est nuancé : les joueurs ne nient pas l’existence de dérives potentielles, mais ne considèrent pas que la NBA traverse déjà une crise d’intégrité. Juste qu’elle pourrait arriver si on ne fait pas attention.

Dans un contexte où la ligue envisage déjà des réformes, notamment sur le système de draft pour limiter le tanking, ces retours internes apportent un éclairage précieux. Ils montrent une NBA consciente des enjeux, mais encore loin d’un point de rupture.

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