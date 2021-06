Les Jeux Olympiques approchent et tous les adversaires de Team USA, l'équipe de France y compris (dans le groupe A), aimeraient bien savoir s'ils auront la moindre chance d'aller chercher la médaille d'or. Lors de la dernière Coupe du monde, l'équipe coachée par Gregg Popovich était l'une des moins impressionnantes envoyées par les Etats-Unis depuis longtemps et la sanction avait été immédiate : une défaite en quarts de finale contre les Bleus et pas de breloque en repartant de Chine.

Après cet affront, Team USA a prévu d'envoyer du costaud, autant que possible en tout cas, à Tokyo pour rappeler sa supériorité. La liste de 57 noms préparée par le staff américain commence à s'alléger un peu. On sait notamment que LeBron James et Anthony Davis, tous les deux frappés par des blessures cette saison et obligés de se reposer après l'élimination prématurée en playoffs, ne seront pas de la partie. En revanche, deux joueurs majeurs qui feraient des Etats-Unis un grandissime favori par leur seule présence semblent partants.

Selon The Athletic, Damian Lillard, éliminé au 1er tour des playoffs avec Portland, a très envie d'être de la partie et devrait intégrer le groupe de Popovich. Stephen Curry serait lui sur du 50-50 à l'heure actuelle, mais le fait de n'avoir jamais disputé les Jeux Olympiques l'inciteraient à dire oui, d'autant qu'il n'a pas joué les playoffs avec Golden State.

Si on enlève LeBron James et Anthony Davis, voilà à quoi ressemble la liste élargie pour le moment.

La liste à l'heure actuelle

Guards : Stephen Curry, James Harden, Kyrie Irving, Damian Lillard, Bradley Beal, Chris Paul, Russell Westbrook, Trae Young, Devin Booker, Donovan Mitchell, DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Kemba Walker, Zach LaVine, Victor Oladipo, Malcolm Brogdon, Mike Conley, Derrick White, John Wall, Jrue Holiday, Eric Gordon, Fred VanVleet

Ailiers : Kevin Durant, Kawhi Leonard, Paul George, Jimmy Butler, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Khris Middleton, Harrison Barnes, Tobias Harris, Joe Harris, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Jerami Grant

Intérieurs : Bam Adebayo, Zion Williamson, Draymond Green, Julius Randle, Andre Drummond, LaMarcus Aldridge, Montrezl Harrell, Dwight Howard, Blake Griffin, DeAndre Jordan, Brook Lopez, Kevin Love, JaVale McGee, Mason Plumlee, Myles Turner, Jarrett Allen, Mitchell Robinson,

