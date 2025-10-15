Thompson et Alvarado se chauffent et s’échangent quelques claques

Entre le rugueux défenseurs des Rockets, Amen Thompson et le meneur grappilleur et casseur de c*******, Jose Alvarado, fallait bien que ça arrive un jour.

Cette nuit, la présaison a offert un moment bien moins amical que prévu entre les Houston Rockets et les New Orleans Pelicans. Amen Thompson et Jose Alvarado se sont accrochés au 2e quart-temps avant d’être séparés par coéquipiers et arbitres. Bilan disciplinaire immédiat : flagrant-1 pour Thompson, technique pour Alvarado.

La scène survient à 5:39 de la 2e période, après un tir manqué de Jabari Smith Jr. En lutte au rebond, Thompson et Alvarado finissent au sol, l’altercation dégénère et la tension monte d’un cran. Sur le ralenti, au delà de la prise de catch, on voit clairement que Thompson envoie quelques bonnes claques dans la tête d'Alvarado. Mais on imagine que le meneur spécialiste du coup en douce n'a pas distribué les fleurs toute la soirée non plus.

FIGHT IN THE PRESEASON! Amen Thompson & Jose Alvarado got tangled up, then wrestled each other to the floor, & Amen took some swipes at Alvarado’s face in the process! 😳🥊 Thompson received a flagrant foul 1 & Alvarado got a technical foul. Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/gK4FzZ0YUK — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 15, 2025

Houston s’impose finalement 130-128 sur un floater d’Aaron Holiday à 1,8 seconde de la fin. Jabari Smith Jr. termine à 26 points, Amen Thompson signe 21 points (9/9 aux lancers) et Tari Eason 20. Côté Pels, Jeremiah Fears mène la marque avec 20 unités.

Au-delà du clin d’œil “WWE” qui a fait le tour des réseaux, ce match raconte aussi l’état de forme des Rockets, invaincus en présaison (3-0) et capables de résister au retour tardif de New Orleans (40-28 pour les Pels au 4e quart).

La rivalité de division promet d’autres étincelles. Les deux équipes se retrouveront en saison régulière le 18 décembre à New Orleans. Sans blessure sérieuse signalée sur l’action et sans expulsion, l’épisode devrait surtout nourrir la mémoire des protagonistes… et donner un peu plus de piment à la prochaine manche.

CQFR : Doncic et les Lakers défaits, Holiday clutch