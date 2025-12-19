Thompson expulsé, Bickerstaff dénonce un arbitrage « biaisé »

L’entraîneur des Detroit Pistons, J.B. Bickerstaff, n’a pas mâché ses mots après la défaite 116-114 en prolongation contre les Dallas Mavericks, affirmant qu’un arbitre est entré dans le match avec un biais contre son équipe, une accusation rare et forte en NBA.

Dans une déclaration sans concession après la rencontre, Bickerstaff a pointé du doigt l'arbitre en chef John Goble, expliquant que selon lui, il n’était pas objectif dès le départ.

« Cet arbitre a commencé le match sans être objectif, puis il a pris des décisions qui le confirment », a mis en avant le coach, décrivant une série de coups de sifflet qu’il juge défavorables à Detroit.

Le point d’achoppement principal pour Bickerstaff a été la faute technique et l’expulsion d'Ausar Thompson en deuxième quart-temps. Le coach a détaillé que Goble s’était rapproché de Thompson sur la séquence, estimant qu’il y avait eu un contact minimal mais que l’arbitre « s’est dirigé vers lui et a initié cette interaction », ce qui, selon lui, a conduit à une décision disproportionnée.

A vous de juger :

Quelques instants plus tard, Bickerstaff a reçu une faute technique, expliquant qu’il n’avait rien dit à Goble mais avait simplement essayé de faire sortir son joueur, Cade Cunningham, du terrain avant la pause.

« C’est mon travail d’écarter mes joueurs, et pourtant on me donne une technique. C’est l’arbitre qui était à côté de moi qui ne m’a pas accordé ce temps-mort », a-t-il ajouté, pointant une situation qui, à ses yeux, a encore amplifié le ressentiment envers l’officiel.

Detroit avait pourtant réussi à revenir de 18 points de retard en seconde période pour forcer la prolongation, mais ces décisions arbitrales ont continué de peser dans la balance. Bickerstaff a insisté sur le fait que ses critiques ne visaient pas à délégitimer le jeu, mais à demander plus de justice et d’impartialité dans l’application des règles.

« Cette équipe s’est battue de manière acharnée, mais quand quelqu’un arrive dans un match avec quelque chose déjà en tête, cela influence évidemment la façon dont il arbitre le match », a-t-il affirmé.

Les Mavericks n’étaient pas non plus satisfaits de certaines décisions clés, notamment sur une faute sur Anthony Davis dans les dernières secondes de la prolongation, ce qui a permis à Detroit de revenir au score avant le tir décisif.

Du côté de Dallas, le rookie Cooper Flagg, auteur d’un solide match, a exprimé sa frustration de ne pas avoir obtenu de faute sur une pénétration lors des instants cruciaux. « Nous avons encore beaucoup de combat, on ne va pas se laisser abattre et on va continuer à se battre », a-t-il précisé.

Ces critiques d’arbitrage pourraient raviver le débat sur la cohérence des décisions lors des matchs serrés. Bickerstaff, pour sa part, a laissé entendre qu’il ne reculera pas devant ce qu’il perçoit comme une injustice sur le terrain. Il peut aussi déjà préparer son carnet de chèques...

