Tidjane Salaün claque son record en carrière !

Tout doucement mais sûrement, Tidjane Salaün est en train de prendre ses marques en NBA. Oublié sur le banc sur les premières rencontres de la saison, le rookie prend une place de plus en plus importante au sein de la franchise. Titularisé pour la 4ème fois mercredi face au Heat (défaite 98-94) et largement responsabilisé avec 37 minutes de temps de jeu, le meilleur jeune de la Basketball Champions League 2024 a rendu sa plus belle prestation offensive dans la grande ligue.

Avec 17 unités à 7 sur 12 au shoot dont 3 sur 7 à trois points, 4 rebonds, 2 asts et 3 stls, l'ex-choletais a effacé son précédent record de points sur un match, établi le 19 novembre dernier dans une défaite face à Brooklyn (11 points). Une performance sur laquelle son coach Charles Lee est revenu en conférence de presse à l'issue de la rencontre.

"Je l'ai vu rentrer ses premiers tirs et serrer les poings, montrer ses muscles (rires). Le genre de choses qui donnent de la vie à notre groupe. J'aime ce qu'ils nous apporte en terme d'énergie [...]. Offensivement on est en train de découvrir tout son arsenal. Il peut agresser le cercle, attaquer en catch and shoot ou faire la différence par la passe." Des louanges sur le jeu d'attaque du Français, qui n'empêchaient pas le technicien de souligner l'apport de Salaün de l'autre côté du terrain. "Défensivement il a fait un super boulot. Il a joué physique et il a su garder ses vis à vis en face de lui. Et il l'a fait sans faire de fautes. Il continue de grandir et je suis content lui."

A ce rythme, avec un tel temps de jeu et pour peu que Lamelo Ball se décide à lâcher la balle (32 pts contre Miami mais à 11 sur 35 !?), il ne serait pas étonnant de voir prochainement le frère de Janelle Salaün franchir la barre des 20 unités sur un match. Dès vendredi face aux Knicks ?