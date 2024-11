Tim Hardaway Jr sorti sur chaise roulante face à Miami

Les Pistons semblent avoir démarré la saison 2024-2025 avec de nouvelles intentions. Lassée d'être la risée de la ligue et de rafler les records de médiocrité, la franchise du Michigan effectue un bon début d'exercice (5v-7d), comme en atteste la belle victoire des hommes de J.B. Bickerstaff sur le parquet du Heat mardi (bien aidés par Erik Spoelstra aussi...).

Concernés, combatifs et emmenés par un excellent Cade Cunningham, les Pistons apparaissent aujourd'hui à la 7ème place de la conférence Est. Une place à laquelle peu d'observateurs les auraient imaginé à l'intersaison. Preuve du changement d'état d'esprit opéré à Motown, les joueurs des Pistons semblent cette saison prêts à se sacrifier pour le bien de l'équipe. Au point que Tim Hardaway Jr, signé cet été en provenance de Dallas, a été contraint de quitter le terrain prématurément sur une chaise roulante la nuit dernière.

Tim Hardaway Jr. left the floor in a wheelchair after taking multiple hits to the head

Hope he is OK. 🙏

pic.twitter.com/NTB4e9KgdS

