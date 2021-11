Les Timberwolves ont pris une amende vraiment… bizarre ?

En NBA, certaines règles sont plus stricts que d’autres sans que l’on comprenne vraiment pourquoi. La ligue interdit par exemple les séances d’entraînement officielles entre un joueur et sa franchise avant l’ouverture des training camps. Et avec la dernière amende infligée aux Minnesota Timberwolves, on a appris que les équipes n’avaient pas non plus le droit de délocaliser leurs workouts en dehors de leur marché.

Les nouveaux propriétaires de la franchise pensaient sans doute bien faire en invitant tout l’effectif dans la maison d’Alex Rodriguez à Miami. Les joueurs et le staff y ont dîné tout en organisant une série d’entraînements.

Timberwolves workouts were centered minority owner Alex Rodriguez's house. Team had a dinner with Rodriguez and his minority ownership partner, Marc Lore, at Rodriguez's house to end the week. Teams aren't allowed to organize or pay for offseason group workouts outside market. https://t.co/pHTnNI95lQ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 15, 2021

Et ça va coûter cher. 250 000 dollars. Soit le montant de l’amende. C’est bête, les Timberwolves réfléchissaient à en faire un rendez-vous annuel. Ils vont sans doute éviter.