Tony Parker parmi les légendes candidates pour le Hall Of Fame

Avec Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Dwyane Wade ou encore Tony Parker, la classe pour le Hall Of Fame est encore une fois très lourde.

S’il n’a pas été cité parmi les 75 plus grands joueurs de l’Histoire de la NBA, Tony Parker reste un basketteur à la carrière exceptionnelle. Il a décroché 4 bagues, été MVP des finales, multiple All-Star, etc. Des accomplissements qui devraient lui ouvrir les portes du Hall Of Fame. Peut-être dès 2023. En tout cas, il fait partie des nominés en compagnie de Pau Gasol, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade ou même son coach de toujours Gregg Popovich !

Ce serait particulièrement émouvant de voir TP et Pop rejoindre le panthéon du basket la même année, où ils seraient éventuellement introduits par Tim Duncan et/ou Manu Ginobili. Cette promotion pour le Hall Of Fame peut avoir un sérieux accent européen avec les nominations de Nowitzki et Gasol. Trois des meilleurs joueurs internationaux de l’Histoire en comptant le meneur français.

La liste des finalistes sera dévoilée le 17 février prochain lors du All-Star Game à Salt Lake City. Puis les candidats retenus seront annoncés le 1er avril à l’occasion du Final Four NCAA. Si jamais Tony Parker venait à ne pas franchir le cut, il sera probablement à nouveau candidat dès 2024. Mais normalement, il devrait y être du premier coup, first ballot !

Tony Parker, une odyssée comme on n’en verra plus