Tony Parker : son maillot retiré par l’équipe de France avec « beaucoup d’émotions »

Le numéro 9 ne sera plus jamais porté en équipe de France. Après les matchs des équipes féminines et masculines, la LDLC Arena a accueilli la cérémonie de retrait de maillot de Tony Parker. Une première dans l’histoire du basket français et un hommage rarissime.

Entouré de sa famille, Parker a vu son maillot monter au plafond de la salle de son club, à Villeurbanne, avec « beaucoup d’émotions et beaucoup d’amour » — ainsi qu’une petite faute dans le mot « sélections » au dos du maillot. Après les discours de Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération française de basketball, Boris Diaw et Nicolas Batum, le meneur retraité depuis 2019 a pris la parole pour remercier ses anciens coaches et coéquipiers en sélection.

16 ans avec les Bleus. Une carrière de légende. Un numéro pour l’éternité. Tony Parker. Le 9️⃣ pour toujours 💙#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/CD8bQSQTLH — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 12, 2024

« Ce n’est jamais facile quand c’est la première fois dans l’histoire », a-t-il noté dans son discours. « On a une histoire riche : on a eu Alain Gilles, Antoine Rigeaudau, Richard Dacoury… C’est ça la grande famille des Bleus […] Quand on a été champion d’Europe junior en 2000, on s’est fait une promesse et j’ai toujours eu l’impression que si je ne gagnais pas cette médaille d’or avec la France, j’aurais eu la sensation d’avoir loupé ma carrière. C’est pour ça que je revenais tous les étés. »

Considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de l’équipe de France, Tony Parker a mené le pays à son seul titre lors de l’Euro 2013 et il est logique que son numéro soit le premier retiré. Si cette pratique est courante en NBA, où Parker a vu son maillot retiré par les Spurs, elle reste toutefois très rare en équipe nationale. Il rejoint ainsi Dirk Nowitzki (Allemagne) et Nikos Galis (Grèce).

