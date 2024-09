Les Raptors ont finalement décidé de retirer le maillot de Vince Carter, qui deviendra le 2 novembre le premier joueur honoré par la franchise. Une décision attendue pour celui que beaucoup considèrent comme l’homme qui a mis Toronto sur la carte du basket mondial. Cependant, cette décision aurait été motivée par des facteurs extérieurs, alors que certains dirigeants de la franchise avaient une autre idée en tête.

Selon Josh Lewenberg de TSN Sports, plusieurs hauts dirigeants pensaient que Kyle Lowry devrait être le premier à recevoir cet honneur. Le meneur a en effet passé neuf saisons avec les Raptors et a joué un rôle clé dans la conquête de leur unique titre, en 2019, aux côtés de Kawhi Leonard. Mais à 38 ans, Lowry est toujours actif. Il a signé un contrat d’un an avec les Sixers cet été, pour 3,3 millions de dollars. Bien qu’il approche de la retraite, il n’est pas encore question de retirer son maillot.

Surtout, avec l’intronisation de Vince Carter au Hall of Fame et le 30e anniversaire des Raptors, l’occasion était trop belle. La décision des Nets de retirer le maillot de Carter le 25 janvier a mis la pression à la franchise. Cette annonce a poussé Toronto à passer à l’action et à choisir une date tôt dans la saison afin de prendre les devants.

Bien que l’hommage ait été précipité par les circonstances, il reste tout à fait logique. Beaucoup d’observateurs s’interrogeaient sur les raisons pour lesquelles les Raptors n’avaient pas encore retiré le maillot de Carter. 30 ans après la création de la franchise, cette première cérémonie ouvrira sans doute la voie à d’autres retraits de maillot dans un futur proche — celui de Kyle Lowry, à sa retraite, étant l’exemple le plus évident.