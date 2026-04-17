Trae Young répond au maire de New York et trolle les Knicks

Trae Young a répondu au maire de New York après une pique sur les Knicks, relançant une rivalité toujours brûlante.

Trae Young n’a pas oublié New York, et New York ne l’a pas oublié non plus.

Alors que les New York Knicks s’apprêtent à affronter les Atlanta Hawks en playoffs, le maire de la ville, Zohran Mamdani, a relancé la rivalité en évoquant le meneur, aujourd’hui aux Washington Wizards.

« Je dirais que j’en tiens Trae Young responsable… et je pense que c’est toujours important de blâmer Trae Young », a lancé l’élu en référence au prix élevé des billets pour la série.

Une sortie qui n’est pas passée inaperçue.

La réponse piquante de Trae Young

Fidèle à son style, Trae Young n’a pas tardé à répondre sur les réseaux sociaux.

« Souvenez-vous de ce qui s’est passé la dernière fois que le maire de cette ville avait mon nom à la bouche dans un moment comme celui-ci… #DontBlameMeWhenItHappensAgain »

Remember what happened the last time the Mayor of that City had my name in his mouth during a time like this… 😂✋🏽. #DontBlameMeWhenItHappensAgain — Trae Young (@TheTraeYoung) April 17, 2026

Une référence directe aux playoffs 2021.

Le précédent de 2021 dans toutes les têtes

À l’époque, l’ancien maire Bill de Blasio avait critiqué publiquement Trae Young, lui reprochant de trop chercher à obtenir des fautes.

Quelques jours plus tard, le meneur avait répondu sur le terrain en éliminant les Knicks avec les Hawks en cinq matches, marquant durablement les esprits au Madison Square Garden.

Même s’il n’évolue plus à Atlanta aujourd’hui, Trae Young reste associé à cette série et à son rôle de « villain » dans la salle new-yorkaise.

Une tension toujours bien réelle

Cette nouvelle passe d’armes, même à distance, illustre à quel point l’empreinte laissée par Trae Young à New York reste forte.

Et à l’approche d’une nouvelle confrontation entre Knicks et Hawks, le souvenir de 2021 continue de planer sur la série.

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