Trae Young très ému pour son retour à Atlanta

Pour son premier retour à Atlanta depuis son trade, Trae Young a reçu une ovation et n’a pas caché son émotion face aux fans des Hawks.

Le retour de Trae Young à Atlanta avait tout d’un moment particulier. Il a finalement été profondément émouvant.

Pour la première fois depuis son trade vers les Washington Wizards, l’ancien meneur des Atlanta Hawks a retrouvé la State Farm Arena. Un hommage vidéo de 1 minute 25 diffusé en plein match, suivi d’une standing ovation, a fait monter les larmes aux yeux du joueur.

« C’était forcément émouvant », a confié Young après la rencontre. « Je retenais mes larmes. »

Habillé en hoodie gris et jeans, il a adressé un signe de cœur au public, reçu une accolade de la mascotte Harry the Hawk et salué des fans venus avec son ancien maillot numéro 11.

« J’ai tellement d’amour pour cette ville »

Avant le match, Young reconnaissait déjà que ce retour serait spécial.

« C’est fou, c’est différent. J’essaie juste d’absorber tout ce qui se passe depuis que je suis revenu ici. Ce sont de nouvelles expériences auxquelles je ne suis pas habitué », a-t-il expliqué.

Mais surtout, il a tenu à envoyer un message clair aux supporters d’Atlanta :

« Je voulais que les fans des Hawks sachent à quel point je les aime et les apprécie. On ne peut pas mettre une ville sur la carte sans les fans. Les fans nous ont montré leur amour à travers toutes les années où j’ai joué ici, même dans les années les plus compliquées. J’ai tellement d’amour pour cette ville et ces fans. »

Une page tournée, mais pas oubliée

Young a passé sept saisons et demie à Atlanta, devenant le leader historique de la franchise aux passes décisives et aux tirs à trois points. Quadruple All-Star, il avait notamment mené les Hawks en finale de conférence Est en 2021.

Actuellement blessé au genou, il n’a pas encore disputé de match avec Washington. Mais ce retour en Géorgie a montré une chose : le lien entre Trae Young et Atlanta reste intact.

MVP : qui est encore dans le coup… et pour combien de temps ?