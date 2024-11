Tyrese Haliburton en chute libre, c’est quoi le problème ?

Mais qu'arrive-t-il à Tyrese Haliburton dans ce début de saison ? Etincelant la saison dernière avec les Pacers, qu'il a menés jusqu'en finale de Conférence, le meneur All-Star a vu sa production et son adresse chuter drastiquement sur les 15 premiers matches de l'exercice 2024-2025. Et hasard ou non, Indiana aussi est moins fringant, avec une 11e place à l'Est causée par un bilan négatif (6 victoires, 10 défaites). L'effectif n'a presque pas changé et les Pacers ne peuvent pas invoquer le besoin de prendre leurs marques. Ce qui est vraiment différent par rapport à la saison dernière, c'est justement le fait que Tyrese Haliburton n'est plus le même.

Sur un plan strictement statistique, c'est criant :

20.1 points, 10.9 passes de moyenne à 47.7% au global et 36.4% à 3 points en 2023-2024, avec une All-NBA Third Team, une sélection pour le All-Star Game et un billet pour les Jeux Olympiques avec Team USA.

15.5 points, 8.5 passes à 37.8% au global et 29.4% à 3 points en 2024-2025 après 16 matches.

Après le match perdu contre Milwaukee (129-117) la nuit dernière, Haliburton est directement rentré au vestiaire, sans saluer qui que ce soit, avant de répondre la mort dans l'âme aux médias, avec des réponses courtes, lui qui est généralement plutôt bavard. "Je ne sais pas ce qu'il se passe. Cela fait partie du basket, je dois travailler, me faire confiance, faire confiance à mes partenaires", a-t-il simplement expliqué.

Le garçon est frustré et a du mal à avoir le rayonnement qui était le sien depuis qu'il a enfilé un maillot des Pacers pour la première fois, après son trade en provenance de Sacramento.

C'est particulièrement à l'extérieur, comme cette nuit à Milwaukee, que Tyrese Haliburton semble être à côté de son vélo. Les trois dernières défaites des Pacers sont justement survenues en déplacement avec un 12/39 en cumulé pour l'ancien d'Iowa State. La bonne nouvelle, c'est que les Pacers quatre matches de suite à domicile, contre quatre équipes théoriquement abordables pour eux cette saison : Washington, New Orleans, Portland et Detroit. C'est l'occasion pour Haliburton de se remettre d'équerre pour vite oublier ce début de saison raté.

