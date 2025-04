Tyrese Haliburton, un moment dans la légende !

Les Indiana Pacers auraient dû perdre ce Game 5. Tyrese Haliburton n'aurait jamais dû avoir l'opportunité de se transformer en héros. Ce premier tour des Playoffs contre les Milwaukee Bucks (1-4) aurait dû être à 3-2. Mais ce match a basculé dans l'irréel.

En moins de 40 secondes, cette rencontre s'est transformée en cauchemar pour les Bucks. En rêve pour les Pacers. Milwaukee a gaspillé une avance, très confortable, de 7 points sur la fin de cette prolongation pour finalement s'incliner (118-119, après OT).

Et Haliburton est lui devenu le bourreau des Bucks.

Tyrese Haliburton, le patron a assumé

Mais avant ce dénouement surnaturel, le meneur des Pacers avait déjà sauvé son équipe. Sur la fin du 4ème quart-temps, le joueur de 25 ans a pris ses responsabilités en inscrivant les 6 derniers points de son équipe pour arracher la prolongation.

En confiance, il a même lancé les siens, en OT, avec un panier immédiat à longue distance. Avant le coup de la panne ! Avec l'envie de trop bien faire, il a ensuite raté 6 tirs consécutifs. Et à cause de lui, Milwaukee a donc pu s'envoler au score.

"J'étais un peu déprimé (par ses ratés, ndlr). Mais mes coéquipiers m'ont encouragé à persévérer. Ils m'ont dit que nous aurions une chance de gagner à la fin et qu'ils comptaient sur moi pour cela. (...) Les gars m'ont dit d'oublier tout ça, que j'allais avoir une autre chance de mettre des tirs importants. Ils comptaient sur moi et j'ai réussi à faire mes actions à la fin", a-t-il commenté face aux médias.

Et l'histoire aurait pu (aurait dû) s'arrêter comme ça. Mais la Gainbridge Fieldhouse a été finalement le lieu d'un moment de légende. Andrew Nembhard - dont l'impact a été très précieux sur cette série - a rapidement inscrit un tir à trois points (à très longue distance) pour revenir à 4 points. Dans la foulée, il a récupéré le ballon face à Gary Trent Jr.

Sur une pénétration, Haliburton s'est offert un "and-one", sur une faute d'AJ Green, pour recoller à 1 point. Puis à la suite d'une passe de Green, Trent Jr a, à nouveau, rendu le ballon à Indiana. Opposé à Giannis Antetokounmpo sur cette ultime possession, le leader des Pacers a pris ses responsabilités, l'a débordé et a marqué le lay-up de la victoire à 1,1 seconde du terme.

"Quand on en revient à croire en soi, Tyrese a une volonté de fer. Il travaille très dur, il n’a jamais peur et me rappelle beaucoup Reggie. Cette victoire restera dans l’histoire comme l’une des plus grandes des Pacers à cause des circonstances, de l’enjeu. Ty, bien évidemment, a été l’un des grands artisans de ce dénouement. Bravo à lui", a apprécié son coach Rick Carlisle.

Une performance légendaire (26 points, 9 passes décisives et surtout clutch) qui rappelle effectivement le plus grand nom de l'histoire de cette franchise : Reggie Miller.

Les 40 dernières secondes irréelles entre Indiana et Milwaukee

Dans les pas de la légende Reggie Miller

Bien évidemment, Tyrese Haliburton se trouve encore très loin de l'impact de Miller à Indiana. Et spoiler, il semble très difficile (voire même impossible) de le voir atteindre un tel statut. Mais dans ce grand moment, il a assumé son rang de leader.

Comme son ainé en son temps, il a su faire basculer un match normalement perdu en faveur de son équipe. Forcément, des comparaisons ont été effectuées. Même Carlisle a noté des similitudes entre les deux hommes.

"Ty a beaucoup d’attributs similaires à Reggie. Il est plus fort qu’il ne le croit, et il est très fort sur le plan mental. De la manière dont Ty joue, tu peux voir qu’il veut la responsabilité d’être le visage de la franchise. Même quand c’est dur, il n’abandonne pas. Il continue d’attaquer et de se battre. Il n’existe pas un meilleur exemple que ces 40 dernières secondes", a estimé l'entraîneur des Pacers.

De son côté, le #0 d'Indiana, même flatté, a calmé le jeu des comparaisons avec Miller.

"Peu importe ce que je fais ici, surtout en étant clutch, je vais être ramené à Reggie. Il a eu de nombreux grands moments ici et je tente d’écrire ma propre histoire. On sait pourquoi Reggie est une légende ici, c’est le meilleur joueur de l’histoire de la franchise. Il a fixé une barre et je fais mon maximum pour atteindre ce niveau. Je veux créer mes propres moments pour qu’on puisse en parler à l’avenir. (...) Mais à chaque fois que je suis mentionné dans la même conversation que lui, c’est un honneur", a terminé Haliburton.

Considéré, par ses pairs, comme le "joueur le plus surcoté" de la NBA la semaine dernière, Tyrese Haliburton vient de délivrer l'un des plus grands moments de ces Playoffs NBA 2025. Surcoté ou sous-coté, tout est une question de perception. Et lui a préféré plonger dans l'invraisemblable...

🎞 Quand Giannis Antetokounmpo s’embrouille… avec le père d’Haliburton