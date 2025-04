Tyrese Haliburton a brillé, pas John. Le père du joueur des Indiana Pacers, après la victoire face aux Milwaukee Bucks (119-118, après OT), a décidé de provoquer Giannis Antetokounmpo. Alors que le Grec était en train de digérer cette élimination (1-4), ce dernier s'est avancé vers lui, avec une serviette à l'effigie de son fils, et l'a insulté.

Agacé, le Greek Freak l'a confronté et les deux hommes ont même eu un échange, front contre front, avant l'intervention de la sécurité. En conférence de presse, Antetokounmpo a vidé son sac sur cette attitude.

"Je crois au fait d'être humble dans la victoire. Je suis comme ça. Beaucoup de gens pensent, dès qu'ils gagnent, qu'ils peuvent dire de la merde. Qu'ils ont le feu vert pour te manquer de respect. Je ne suis pas d'accord. J'ai gagné un titre, pas eux.

(...) Je perds le match, il y a beaucoup d'émotions. Et je vois un fan - je pensais que c'était un simple fan avant de comprendre que c'était le père de Tyrese. Et j'aime Tyrese, je trouve que c'est un grand compétiteur. Mais son père vient sur le parquet et me montre son fils sur une serviette en me disant : 'C'est ce qu'on fait putain. On le fait comme ça putain.'

J'ai trouvé ça vraiment irrespectueux. (...) Je trouve que c'est totalement inacceptable", a soufflé Giannis face à la presse.

Par la suite, Giannis Antetokounmpo a eu une explication pour régler cette histoire avec le père d'Haliburton. Et Tyrese a lui-même condamné ce comportement. Un incident qui ne devrait tout simplement pas exister.

Here’s another angle of Haliburton’s dad and Giannis. This is insane behavior by an old ass man.

Watch the guy in the black jersey initially sitting down in a chair with the towel on the baseline pic.twitter.com/4ldMy1Oxke

— sqr (@squaresense) April 30, 2025